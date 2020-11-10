Глобальное потепление может быть связано с гибелью 37% людей

Многие люди умирают от тепловых ударов и некоторых других проявлений аномальной жары.

Климатологи считают, что глобальное потепление может быть связано с порядка 37% случаев гибели людей. Дело в том, что из-за аномальной жары можно получить тепловой удар, есть и другие последствия. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Научный сотрудник Бернского университета и один из авторов исследования Ана Виседо-Кабрера отметила, что в будущем число смертей будет расти, если люди не смогу приспособиться к новым условиям или остановить глобальное потепление.

За последние годы средние температуры на Земле выросли лишь на градус Цельсия, что относительно мало по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем, если объемы выбросов продолжат расти, – сказала она.

В исследовании говорится, что главное последствие глобального потепления – экстремальные погодные явления. Это может быть как аномально высокая температура зимой, так и недельные проливные дожди.

Ученые считают, что дальше частота таких явлений будет только расти. Медики считают, что каждый "лишний" градус увеличит число погибших на 5%.

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