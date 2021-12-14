Петербуржец едва не погиб из-за глыбы льда в Мучном переулке

Часть снега с крыши упала ему на голову

Прохожего госпитализировали в больницу после схода снега с крыши возле одного из домов в Мучном переулке. От удара он потерял сознание, пишут "Известия".

Происшествие произошло в понедельник, 18 декабря, когда мужчина спокойно шëл по улице. Большая часть снега попала петербуржцу на голову. На помощь пришли неравнодушные жители, которые и вызвали скорую помощь.

В настоящее время пострадавший доставлен в Мариинскую больницу. По предварительным данным, он находится в тяжёлой состоянии.

Ранее стало известно, что глыба снега, упавшая с балкона, убила дворника на проспекте Мечникова.

Фото: Piter.tv