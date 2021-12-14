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Петербуржец едва не погиб из-за глыбы льда в Мучном переулке
Сегодня, 20:45
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Петербуржец едва не погиб из-за глыбы льда в Мучном переулке

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Часть снега с крыши упала ему на голову

Прохожего госпитализировали в больницу после схода снега с крыши возле одного из домов в Мучном переулке. От удара он потерял сознание, пишут "Известия".

Происшествие произошло в понедельник, 18 декабря, когда мужчина спокойно шëл по улице. Большая часть снега попала петербуржцу на голову. На помощь пришли неравнодушные жители, которые и вызвали скорую помощь. 

В настоящее время пострадавший доставлен в Мариинскую больницу. По предварительным данным, он находится в тяжёлой состоянии. 

Ранее стало известно, что глыба снега, упавшая с балкона, убила дворника на проспекте Мечникова. 

Фото: Piter.tv

Теги: глыба снега, жертва сосульки, коммунальные происшествия, на голову упал снег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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