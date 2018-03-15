Стали известный причины возникновения "Гейзера" на проспекте Испытателей

Коммунальщики устранили течь меньше чем за час.

15 марта читатели Piter.tv сообщили, что на проспекте Испытателей появился неплановый фонтан. Из земли поднялась сильная струя воды, которая достигала высотой больше десятка метров.

Как сообщили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", авария произошла в 13:03 около дома 31 на проспекте Испытателей. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада. Службы приехали на место через 15 минут. Коммунальщикам удалось устранить "гейзер" в 13:50.

Как выяснилось, прорвало пожарный гидрант диаметром 300 мм. В организации добавили, что бурый окрас воды был связан с тем, что прорыв был на газоне. Сильная струя воды подняла вместе с собой грязь и землю.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Приморском районе из земли бьет фонтан высотой больше 10-ти метров.