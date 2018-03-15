В Приморском районе из земли бьет фонтан высотой больше 10-ти метров

Из люка бьет холодная вода.

Днем 15 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга неожиданно забил фонтан на обочине дороги. Как сообщают читатели Piter.tv, авария произошла на проспекте Испытателей.

Известно, что примерно в 13:20 на перекрестке Сизова и Испытателей выскочила крышка люка, а потом из земли забил гейзер коричневого цвета. Его высота достигла больше десяти метров. Очевидцы рассказали, что на улицу разливается холодная вода. Пара вокруг места происшествия нет.

Спустя несколько минут фонтан поменял свой цвет. Вода стала менее коричневого оттенка. Также прохожие не заметили никакого подозрительного запаха. По предварительной версии возникли проблемы с холодным водоснабжением. Обстоятельства случившегося уточняются. На место происшествия уже направлена аварийная бригада.

Видео: Piter.tv