На жительницу Выборга с крыши упала снежная глыба, очевидцы в шоке

Женщину в срочном порядке госпитализировали.

Сегодня, 8 февраля, около шести часов вечера, в популярном местном паблике социальной сети "ВКонтакте" "Интересный Выборг" была опубликована новость, в которой было сказано, что в Выборге с одного из домов упала огромная глыба снега на проходившую мимо женщину.

Запись была написана очевидцем произошедшего. Как утверждает свидетель произошедшего, молодая жительница города проходила мимо жилого пятиэтажного дома в тот момент, когда глыба снега упала ей на голову, сбив с ног. Женщине немедленно вызвали скорую помощь, после чего госпитализировали в экстренном порядке. В настоящее время о ее здоровье ничего не известно.

Известно, что сам дом претерпевает ремонтные работы и находится по адресу: Ленинградский проспект 31. Журналистам Piter.TV удалось узнать, что ремонт кровли дома осуществляет компания-подрядчик "Неолит", которая, к сожалению, не позаботилась о своевременной уборке снега.

По словам очевидцев, сила падения глыба была столь мощна, что в результате порвались провода от фонарей вдоль дороги. Горожане обеспокоены подобными случаями на улицах города и требует скорейшей уборки каждой из кровель потенциально опасных домов.