Видео: в Рощино снегом с крыши завалило девушку

Как отмечают очевидцы инцидента, сама девушка отделалась лишь сильным испугом и мокрой одеждой, каких-либо травм она, к счастью, не получила.

В одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором с крыши городского здания падает снег на мимо проходящую девушку. При этом количество снега было настолько велико, что бедная девушка не смогла устоять на ногах и упала.

Как отмечают очевидцы инцидента, сама девушка отделалась лишь сильным испугом и мокрой одеждой, каких-либо травм она, к счастью, не получила. Также по словам прохожих, такое количество снега вполне могло свалиться на следующих за девушкой женщине с ребенком.

Господи, какая жуть! Страшно из дома выходить, тем более с ребёнком. пишет подписчица соцсети "Вконтакте"

Также подписчики паблика добавили, что по данному маршруту ежедневно ходят школьники. Люди надеяться, что коммунальные службы примут к сведению данную информацию и в самые кратчайшие сроки займутся ее решением.

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Рощино - мой город!"