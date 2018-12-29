Выборжанам рассказали куда обращаться, чтобы убрали снег и сосульки с крыш

Организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны осуществлять удаление наледей и сосулек с кровли по мере необходимости.

В жилых многоэтажных домах Выборга очистку крыш от наледи и сосулек должны осуществлять организации, привлеченные собственниками помещений МКД для управления. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Какой бы способ управления жители не выбрали (УК либо ТСЖ), — они своим волеизъявлением возлагают на организацию содержание общего имущества МКД. Организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны осуществлять удаление наледей и сосулек с кровли по мере необходимости.

В тех домах, где собственниками избран способ непосредственного управления, за состояние крыши частного дома отвечает его владелец.

В связи с обращением граждан на номер Единой дежурно-диспетчерской службы по поводу уборки наледи и сосулек с крыш домов, находящихся на обслуживании различных ТСЖ и управляющих организаций Выборга, администрацией Выборгского района проводятся проверки исполнения заявок жителей.

После новогодних праздников предписания получили 28 организаций, которые не выполнили заявки. В их числе УК и ТСЖ. Список опубликован на сайте администрации Выборгского района. Руководителям этих организаций направлены письменные уведомления. Единая дежурно-диспетчерская служба продолжает работать в круглосуточном режиме. Телефоны диспетчерских служб ТСЖ и управляющих организаций, предоставленные ими в районный комитет по городскому хозяйству, также размещены на сайте администрации Выборгского района. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: паблик Вконтакте "Интересный Выборг"