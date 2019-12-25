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Глыба льда упала на пенсионерку на Наставников
Сегодня, 21:22
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Глыба льда упала на пенсионерку на Наставников

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Петербурженку поместили в операционный блок. 

Во вторник, 21 декабря, на 72-летнюю женщину обрушилась глыба льда с крыши дома. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошёл почти две недели назад. На проспекте Наставников 9 декабря на женщину сорвалась наледь. Пенсионерку госпитализировали в состоянии средней тяжести с травмой головы, ушибами и гематомами. Петербурженку поместили в операционный блок. 

Ранее в Новой Ладоге спасли провалившихся под лёд на снегоходе. Они провалились под лед на реке Волховец. Спасатели доставили их на берег.

Фото: Piter.tv

Теги: глыба льда, наставников, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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