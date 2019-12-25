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Главврача детской поликлиники №62 будут судить из-за вспышки коронавируса
Сегодня, 10:04
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Arinablinova

Главврача детской поликлиники №62 будут судить из-за вспышки коронавируса

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Женщину обвиняют в несоблюдении правил безопасности при угрозе коронавируса.

В воскресенье, 28 июня, стало известно, что главврача детской поликлиники №62 будут судить из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что женщину обвиняют в несоблюдении правил безопасности при угрозе коронавируса: в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, также не велись журналы по учету работы бактерицидного облучателя. Это свидетельствует о том,  дезинфекция в поликлинике проводилась значительно реже чем раз два часа. Помимо этого инвентарь для уборки не был маркирован и хранился на лестнице. 

Ранее мы писали, что петербуржцы, переболевшие COVID-19, проходят через ряд процедур.

Фото: Pixabay

Теги: дети, коронавирус, обвинения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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