Женщину обвиняют в несоблюдении правил безопасности при угрозе коронавируса.

В воскресенье, 28 июня, стало известно, что главврача детской поликлиники №62 будут судить из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что женщину обвиняют в несоблюдении правил безопасности при угрозе коронавируса: в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, также не велись журналы по учету работы бактерицидного облучателя. Это свидетельствует о том, дезинфекция в поликлинике проводилась значительно реже чем раз два часа. Помимо этого инвентарь для уборки не был маркирован и хранился на лестнице.

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