Петербуржцы, переболевшие COVID-19, проходят через ряд процедур

Выздоровевшие горожане проходят реабилитацию в консультативно-диагностическом центре № 1.

Стало известно, через что нужно пройти петербуржцам, переболевшим коронавирусом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Отмечается, что посетители консультативно-диагностического центра проходят курс восстановления сразу по нескольким направления — лечебная дыхательная гимнастика, процедуры в барокамерах, ингаляционный ввод лекарств, массаж, электролечение.

Между тем, в городе продолжают фиксироваться новые заболевшие коронавирусом – 224 случая заражения COVID-19. У многих пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом выписаны 716 человек, умерли еще 57 человек. За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 21201 петербуржца. Под наблюдением врачей сейчас находятся 2402 из них: 1305 на самоизоляции, 1097 в числе контактных лиц.

Фото: Piter.tv