Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска

Врачи сначала готовили документы для перевозки политика в Германию.

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой госпитализирован Алексей Навальный, заявил о невозможности перевозить политика из Омска на лечение в Германию. Об этом в твиттере сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По её словам, запрет на перевозку представляет угрозу для жизни Навального, так как ему до сих пор не поставили диагноз, а в омской клинике, по словам Ярмыш, нет оборудования. Пресс-секретарь Навального считает, что отказ о перевозки политика в Германию — покушение на его жизнь. Она считает, что такое решение приняли в Кремле, а не врачи в больнице.

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что врачи сначала готовили документы для перевозки Навального в Германию, но после резко изменили свою позицию, не приводя никаких аргументов.

Ранее Германия выслала самолет за Алексеем Навальным.