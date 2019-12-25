Главврач прокомментировал выписку полуживого ветерана из больницы в Волгограде

Олег Кириллов рассказал, что на самом деле пациента просто хотели перевести в инфекционное отделение.

Главный врач прокомментировал выписку полуживого ветерана из больницы в Волгограде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на представителя областного госпиталя ветеранов войн Олега Кириллова. Эксперт уточнил журналистам, что пациента не выписывали, а хотели перевести в инфекционное отделение при психиатрической клинике. Речь идет о 87-летнем Владимире Молчанове, у которого, по словам его дочери, еле прощупывался пульс.

Три года назад он перенес тяжелый геморрагический инсульт. У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения Олег Кириллов, глава областного госпиталя ветеранов войн

Медик рассказал, что Молчанова было непросто обследовать и лечить. Изначально родственники пациента не согласились на перевод в инфекционный госпиталь при психиатрической больнице. Эксперт добавил, что с "трудностями и проблемами, но вводились антибиотики и противовоспалительные препараты". Кириллов напомнил, что диагноз COVID-19 носил лишь предварительный характер.

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Фото: Piter.tv