Главврач омской больницы уволился из-за вспышки COVID-19

Подробности случившего разъяснили в областном Минздраве.

Главный врач больницы №1 имени Кабанова в Омске лишился своего поста, после того как учреждение закрыли на карантин из-за обнаруженного коронавируса COVID-19. Как сообщили в областном Минздраве 5 мая РИА "Новости", специалист уволился, так как не смог уберечь свой коллектив.

Накануне днем в СМИ появилась информация, что весь коллектив больницы был вызван пройти тестирование на COVID-19. Сотрудники учреждения столпились у крыльца, а саму больницу после этого закрыли на карантин. В числе врачей коронавирусом по результатам тестом заразились 16 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки были зарегистрированы 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В городе за сутки выздоровел 271 человек. Всего число выздоровевших в городе составило 1468 человек, а погибших – 37. Общее число зараженных составило 5572 человек, из них активных – 4067 человек.