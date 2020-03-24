Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде. Владимир Кондюков рассказал, что ушел в отпуск до всех запретов. Теперь он готов провести на карантине 14 дней.
Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путевку либо отменил, - сказал доктор.
Главврач добавил, что, если руководство найдёт в его действиях нарушение, то он напишет заявление на увольнение. И после увольнения уйдёт в частную медицину.
В отношении Кондюкова сейчас идёт служебная проверка.
Ранее мы писали, что в Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд.
Обсуждение ( 0 )