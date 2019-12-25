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Главврач больницы в Уфе уволилась после вспышки коронавируса в её клинике
Сегодня, 11:31
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matveyvn

Главврач больницы в Уфе уволилась после вспышки коронавируса в её клинике

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Должность главврача в больнице имени Куватова займёт Шамиль Булатов.

Главврач больницы имени Куватова в Уфе уволилась после вспышки коронавируса в её клинике. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Башкортостана.

Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она переходит на пост главного врача поликлиники № 38 города Уфы.

Должность главврача в больнице имени Куватова займёт Шамиль Булатов. До этого он занимал пост главного врача больницы Башкирского государственного медицинского университета.

Ранее мы писали, что Следователи устроят проверку по факту халатности руководства РКБ в Уфе.

Теги: башкортостан, здравоохранение, уфа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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