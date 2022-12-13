Главврач больницы в Энергодаре рассказал о получении оборудования и медикаментов

Он отметил, что такого обновления не видели со времен СССР.

Главврач больницы в Энергодаре в Запорожской области Валерий Курченко рассказал о получении оборудования и медикаментов. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, больница получит долгожданное хорошее оборудование. Он отметил, что процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняет достаточно хорошими темпами. Курченко отметил, что такого обновления не видели со времен СССР.

Ранее мы сообщали, что шесть больниц Петербурга получат оборудование для реабилитации.

Видео: Telegram / РИА Новости