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Главврач больницы в Энергодаре рассказал о получении оборудования и медикаментов

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Он отметил, что такого обновления не видели со времен СССР.

Главврач больницы в Энергодаре в Запорожской области Валерий Курченко рассказал о получении оборудования и медикаментов. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, больница получит долгожданное хорошее оборудование. Он отметил, что процент заявок по медикаментам и оборудованию выполняет достаточно хорошими темпами. Курченко отметил, что такого обновления не видели со времен СССР.

Ранее мы сообщали, что шесть больниц Петербурга получат оборудование для реабилитации.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: больница, оборудование, энергодар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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