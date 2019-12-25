Главврач Филатовской больницы рассказал о работе на пределе возможностей

Более 130 человек в больнице в реанимации.

Главврач Филатовской больницы в интервью РИА Новости рассказал, что больница работает на пределе своих возможностей.

Валерий Вечорко, главный врач Московской Филатовской больнице рассказал о ситуации, которая сложилась из-за коронавируса в медучреждении. Изначально больница рассчитана на 1 300 пациентов, но уже сейчас в ней находятся на лечении более 1 500 пациентов, из них 130 реанимационные больные. В среднем в сутки в больницу поступает около 150 пациентов.

Больница использует все резервы, но обстановка нерадужная, так как медучреждение работает на пределе возможностей. 80 аппаратов ИВЛ уже заняты тяжелыми больными.

Конечно, какие-то еще (резервы) остались, но мы работаем уже на пределе возможностей Валерий Вечорко, Главный врач Московской Филатовской больницы

На сегодняшний день, 17 апреля, в Москве 18 705 случаев коронавируса. 1517 человек выздоровели, 127 человека скончались.

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