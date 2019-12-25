Главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус

Врачи понимают механизм развития заболевания.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев поделился способами лечения новой коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду, 10 июня.

Врачи уже научились распознавать коронавирус, понимают механизмы его развития и могут его лечить. Для лечения в Петербурге имеются нужные препараты. Главврач заметил, что специалисты ориентируются на временные методические рекомендации Минздрава. Лечат противовирусными средствами, противовоспалительными, биологическими, антибактериальными препаратами.

Ранее мы писали, как в Петербурге создают вакцину-йогурт от коронавируса: взгляд Piter.TV.

Фото: Piter.TV