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Главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус
Сегодня, 19:28
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smirenny

Главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус

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Врачи понимают механизм развития заболевания.

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев поделился способами лечения новой коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду, 10 июня.

Врачи уже научились распознавать коронавирус, понимают механизмы его развития и могут его лечить. Для лечения в Петербурге имеются нужные препараты. Главврач заметил, что специалисты ориентируются на временные методические рекомендации Минздрава. Лечат противовирусными средствами, противовоспалительными, биологическими, антибактериальными препаратами. 

Ранее мы писали, как в Петербурге создают вакцину-йогурт от коронавируса: взгляд Piter.TV.

Фото: Piter.TV

Теги: врачи, ковид, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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