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Главу управления ЖКХ Оренбурга задержали по делу о гибели ребенка после нападения собак

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Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Главу управления ЖКХ Оренбурга задержали по делу о гибели ребенка после нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

По делу были допрошены несколько сотрудников администрации. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Оренбурге собаки загрызли ребенка.

Видео: СК России

Теги: жкх, задержание, оренбург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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