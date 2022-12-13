Главу управления ЖКХ Оренбурга задержали по делу о гибели ребенка после нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.
По делу были допрошены несколько сотрудников администрации. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Оренбурге собаки загрызли ребенка.
Видео: СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все