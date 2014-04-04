Суд Петербурга продлил арест главе ГК "Норманн" до декабря

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Владелец группы компаний "Норманн" Владимир Смирнов останется под стражей до 9 декабря этого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что с июля 2014 года по февраль 2019 года Смирнов похитил у порядка 2646 дольщиков более 3,5 млрд рублей. Средства предназначались для строительства жилого комплекса. Однако обманутые дольщики так и не дождались своих объектов.

В июне 2020 года Смирнову предъявили обвинение, спустя несколько дней его уведомили об окончании следственных действий. Однако предварительное расследование по уголовному делу еще не закончено, поскольку почти год обвиняемый и его адвокат не могут ознакомиться с материалами дела — 406 томами. Известно, что Смирнов ознакомился с 350 томами, его защитник — с 380.

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Фото: Piter.tv