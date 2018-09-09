Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции

После этого активистку освободили.

Координатра штаба Навального в Петербурге после 10-дневнего пребывания в изоляторе забрали в отделение полиции. По словам Ирины Фатьяновой, из-за этого она не смогла увидеться с встречающими. Об этом она написала в своем Twitter 8 февраля.

Из спецприемника активистку повезли в отделение полиции №39 в Колпино

Ну что, я вернулась и на свободе. Вывезли за 1,5 часа до выхода в ОВД 39 в Колпино по жалобе бдительного гражданина на то, что я в феврале агитировала за Навального. Ирина Фатьянова, координатор штаба Навального в Петербурге

Фатьянова отметила, что в этот период она находилась под арестом.

Фото: Twitter / @irmachinsky