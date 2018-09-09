  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции
Сегодня, 9:29
96
nadezhda_sib

Главу штаба Навального в Петербурге из изолятора увезли в отдел полиции

0 0

После этого активистку освободили.

Координатра штаба Навального в Петербурге после 10-дневнего пребывания в изоляторе забрали в отделение полиции. По словам Ирины Фатьяновой, из-за этого она не смогла увидеться с встречающими. Об этом она написала в своем Twitter 8 февраля.

Из спецприемника активистку повезли в отделение полиции №39 в Колпино

Ну что, я вернулась и на свободе. Вывезли за 1,5 часа до выхода в ОВД 39 в Колпино по жалобе бдительного гражданина на то, что я в феврале агитировала за Навального.

Ирина Фатьянова, координатор штаба Навального в Петербурге

Фатьянова отметила, что в этот период она находилась под арестом. 

Фото: Twitter / @irmachinsky

Теги: ирина фатьянова, штаб навального в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии