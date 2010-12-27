Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в Петербурге главу религиозного фонда арестовали по делу об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что 42-летнего председателя Фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига Святого Георгия" арестовали в прошлом году. Его подозревают в нападении на подчиненных. Мужчина вооружившись пистолетом и ножом, ворвался в кабинет в бизнес-центре "Норд-Вест сервис дракон". Петербуржец открыл стрельбу по людям.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что задержаны неформалы, которые жестоко избили 18-летнюю петербурженку.

Фото:pixabay