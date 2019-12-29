Главу судостроительного "Ак Барса" Мистахова задержали за крупную взятку

В 2015 и 2016 году Мистахов передал 65 миллионов рублей в корыстных целях.

Гендиректор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" и по совместительству депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов задержан за дачу двух взяток общей суммой в 65 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

По материалам дела, весной 2015 года Мистахов передал экс-начальнику одного из департаментов Минобороны РФ Юрию Ефимову 30 миллионов рублей, а годом позже – еще 35 млн рублей. Отмечается, что деньги Мистахов передавал за содействие при реализации государственных контрактов с Минобороны на поставку кораблей. Сам Ефимов в 2019 году был осужден на реальный срок за взяточничество.

На судебном заседании 4 марта Мистахов не признал свою вину и отрицал передачу взяток. Следствие просит арестовать Мистахова до конца апреля.

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