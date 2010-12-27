В отношении бывшего главы Кирова возбуждено уголовное дело

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлено, что экс-глава получил взятку в сумме почти 8 миллионов рублей.

В отношении бывшего главы города Кирова возбуждено уголовное дело за взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей.

Как сообщают следственные органы России по Кировской области, бывший глава города Кирова Владимир Быков подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в период нахождения на посту главы города Владимир Быков через посредника получил от предпринимателя взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей. За взятку Владимир Быков гарантировал предпринимателю покровительство, а также действия и бездействие в пользу этого же предпринимателя.

В отношении Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по статье "взятка в особо крупном размере".

В настоящее время по данному факту следователями СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело. Проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. СУ СК РФ по Кировской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Кировской области