Экс-министра сельского хозяйства Тывы отправили в колонию на четыре года

Состоявшийся суд признал экс-министра виновным в совершении мошенничества.

Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Тывы признан судом виновным в мошенничестве.

По версии суда и следствия, что Тыт-оол в период с февраля 2014 года по август 2015 года, используя свое служебное положение фиктивно устроил на работу своего родственника и получал з0а него зарплату.

Всего за указанный период Тыт-оол похитил денежные средства в размере 48 082, 93 рублей, причинив администрации муниципального района материальный ущерб на указанную сумму. СУ СК РФ по Республике Тыва

Кроме этого, Тыт-оол в период с января по декабрь 2013 года с целью хищения денежных средств при получении выплат в рамках республиканской целевой программы "Снижение напряженности на рынке труда"" с согласия своего родственника Чамыяна зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство. Тем самым на юридическом языке создал преступную группу по предварительному сговору. В ходе дальнейших мошеннических схем с этим фермерским хозяйством был нанесен ущерб бюджету республики в размере 1 340 630 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и отправил в колонию общего режима на 4 года, а также наложил штраф в размере 100 000 рублей. Родственник также признан виновным и отправится в колонию на 2 года.

Видео: УФСБ по Республике Тыва