Главу пресс-службы петербургского ГУ МВД отправили под домашний арест на месяц

Вячеслав Степченко обвиняется в получении взяток за передачу служебной информации.

Санкт-Петербургский суд принял решение об избрании меры пресечения для начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Полковник внутренней службы обвиняется в получении взяток на сумму не менее 660 тысяч рублей за передачу служебных сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения представителю информационного ресурса "Конкретно.ру".

Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу отказать и избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц двадцать три дня, сообщил судья Роман Калитко.

По словам представителей суда, обвиняемый будет находиться под контролем правоохранительных органов и обязан соблюдать все ограничения, связанные с домашним арестом. Дело продолжает расследоваться, следственные действия и процессуальные мероприятия с участием Степченко будут проводиться в соответствии с установленным порядком.

Напомним, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Pexels