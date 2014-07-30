Экс-главу концерна "Тракторные заводы" задержали по делу о крупной растрате

Сейчас он находится в статусе подозреваемого. По делу проходят еще два человека.

Бывший глава концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Лефортовского суда.

Отмечается, что следственные органы потребовали ареста Болотина. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Помимо экс-руководителя концерна, по делу проходят еще два лица. Дело ведут следователи Федеральной службы безопасности России.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). из сообщения пресс-службы Лефортовского суда

По информации официального сайта КТЗ, в 2006 году Болотин стал президентом концерна "Тракторные заводы". С 2007 по 2018 год он занимал пост его генерального директора. Болотин имеет награды, а также является участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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Фото: ВК/Концерн "Тракторные заводы"