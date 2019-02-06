Главу комитета по здравоохранению Петербурга выписали из больницы

Он намерен в скором времени выйти на работу.

Председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца выписали из больницы. Ранее он был госпитализирован с симптомами ОРВИ.

Как стало известно, первый тест на коронавирус показал положительный результат, второй и третий оказались отрицательными. Лисовец находился в Городской больнице №40 Курортного района. После того, как ему стало лучше, мужчину выписали из стационара.

Если еще один тест будет отрицательным, председатель комздрава планирует выйти на работу, причем не в дистанционном формате. Он сделает это только в случае одобрения решения медиками.

Видеобращение Дмитрия Лисовца к горожанам можно посмотреть здесь.

Фото: Дмитрий Лисовец / VK