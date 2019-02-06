Главу комитета по здравоохранению Петербурга выписали из больницы

Председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца выписали из больницы. Ранее он был госпитализирован с симптомами ОРВИ.
Как стало известно, первый тест на коронавирус показал положительный результат, второй и третий оказались отрицательными. Лисовец находился в Городской больнице №40 Курортного района. После того, как ему стало лучше, мужчину выписали из стационара.
Если еще один тест будет отрицательным, председатель комздрава планирует выйти на работу, причем не в дистанционном формате. Он сделает это только в случае одобрения решения медиками.
Видеобращение Дмитрия Лисовца к горожанам можно посмотреть здесь.
Фото: Дмитрий Лисовец / VK
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