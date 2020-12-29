Главу ТСЖ, бухгалтера и юриста осудят за покушение на квартирное мошенничество

Подельницы решили присвоить себе квартиру, которая долго стояла пустой.

В Петербурге перед судом предстанут председательница и бухгалтер ТСЖ и юрист, обвиняемые в покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Выборгского района, дело уже направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, глава ТСЖ узнала, что в одной из квартир дома № 22/2 по проспекту Культуры долгое время никто не живет, и решила присвоить жилье себе. Совместно с коллегой-бухгалтером и знакомым юристом женщина разработала план по незаконному присвоению квартиры: подельницы изготовили фиктивный договор купли-продажи квартиры, расписку, согласно которой уже умерший собственник якобы получил в счет оплаты 3 млн рублей за недвижимость, а также липовое письмо от собственника, подтверждающее его желание продать квартиру. Юрист подготовила иск в суд о переходе права собственности на эту квартиру, однако инстанция отказала в удовлетворении требований. Провернуть аферу у подельниц не вышло.

Также в Петербурге осудят "черного" риэлтора с криминальным прошлым.

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