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Главу Росаккредитации по Северо-Западу задержали в Петербурге
Сегодня, 9:40
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Главу Росаккредитации по Северо-Западу задержали в Петербурге

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Чиновнику вменили статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Утром во вторник, 26 сентября, в квартире главы Росаккредитации по Северо-Западу Александра Зайцева прошли обыски. Руководителя задержали регионального Управления ФСБ. Об этом сообщает 47news.

Чиновнику вменили статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в структуры, которой руководил Зайцев, оформлено несколько десятков несуществующих работников, которым выписывались премии и выплачивалась заработная плата. Поздняков был в курсе происходящего.

В общей сложности в уголовном деле присутствуют 4 эпизода. Чиновник свою вину признал, был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала 60-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве в отношении 89-летней бабушки.

Фото: Росаккредитация

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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