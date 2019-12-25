Ранее чиновник лечился дома.

Главу Пятигорска госпитализировали с коронавирусом. Об этом Дмитрий Ворошилов написал в собственном аккаунте в Instagram. Политик отметил, что заразился COVID-19 еще 12 ноября. До 14 ноября он находился на лечении в домашних условиях. После этого его доставили в одну из местных больниц из-за особого протекания болезни.

Напомним, что с начала пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 24 164 случая заражения коронавирусом. За это время в больницах от инфекции умерло 478 пациентов.

Египтянин поджег себя в центре Каира в знак протеста против коррупции.

Фото: Instagram/voroshilov_dm

