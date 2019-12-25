Мужчина смог выжить, его госпитализировали.

Египтянин поджег себя в центре Каира в знак протеста против коррупции. Об этом сообщили очевидцы, которые опубликовали видео с инцидентом в социальных сетях. Известно, что трагедия произошла вечером 12 ноября на столичной площади Тахрир. После поджога пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

Во время акции протеста сам пострадавший вел прямую трансляцию в Facebook. Он представился зрителям как Мухаммед Хосни аль-Гариб Мустафа. О мужчине известно, что он работал в сфере аудита в Банке развития экспорта. По другим данным он является государственным служащим. Египтянин рассказал, что установил факты коррупции на 25 млн ег.ф. (более 1,5 млн долларов). За это его уволили, а его семью начали преследовать. Фрагменты речи мужчины успели разойтись по соцсетям, хотя сам ролик был удален.

На площади Тахрир мужчина рассказал о ситуации, в которой находится, а после облил себя бензином и поджег. Сейчас площадь взята под усиленную охрану полиции. Локация уже становилась эпицентром политических и революционных событий 2011 и 2013 годах.

NYT: полиция задержала около 60 участников акции протеста на Манхэттене.

Фото: Pixabay.com