Главу "Метростроя" отпустили из дома за 1 миллион рублей

Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в 1 млн рублей.

Генерального директора компании "СМУ-11 Метрострой" отпустили на свободу. Он с ноября 2017 года находился под домашним арестом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В отношении Андрея Морозова был внесен залог в размере 1 миллиона рублей.

Андрей Морозов, генеральный директор ЗАО "СМУ-11 Метрострой" обвиняется в неуплате налогов. В период с апреля 2011 года по март 2014 года он уклонился от уплаты в бюджетную систему России НДС, а также налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей.

Напомним, что 12 января стало известно о продлении ареста главы "Метростроя", однако продолжить работу ему разрешили.

Фото: Instagram / metrospbphoto