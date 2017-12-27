Главе "СМУ-11 Метрострой", арестованному за долг более 700 млн рублей, разрешили продолжить работать

Главу компании "СМУ-11 Метрострой" допустили к работе, несмотря на огромный долг.

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд 12 января вынес постановление о продлении домашнего ареста в отношении Андрея Морозова, обвиняемого в неуплате налогов до 16 января 2018 года.

Кроме того, суд разрешил Морозову продолжить деятельность в производственных и рабочих совещаниях в помещении ЗАО "СМУ-11 Метрострой", в дневное время, с сотрудниками ЗАО, по выполнению Договора подряда по условиям которого ЗАО обязалось выполнить работы по строительству Фрунзенского радиуса от станции метро "Международная" до станции "Южная". Тоже самое косается и Договора по строительству на объекте "Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Морской фасад".

Напомним, что Андрей Морозов, генеральный директор ЗАО "СМУ-11 Метрострой" в период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты в бюджетную систему России НДС, а также налога на прибыль на сумму более 719 млн рублей.

Фото: Instagram - metrospbphoto

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