Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место за короткую программу

Российские фигуристы получили первое "серебро" в Южной Корее.

Второе место в команду сборной принесли фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81.68 баллов). Они уступили в короткой программе лишь китайским спортсменам Вэньцзин Суй и Хань Цун.

От “золотой” медали нашу пару отделяли разница в 0,71 балла. Третье место же значительно уступает фигуристам из России на 4, 86 балла. “Бронза” досталась канадцам Мэйган Дюамельи и Эрику Рэдфорду.

Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом в 74,35 балла остались девятыми. Еще одни представители российской команды Кристина Астахова и Алексей Рогонов расположились на десяток строчке рейтинга.

Напомним, что сейчас в копилке россиян четыре бронзовых медалей за шорт-трек, керлинг и две награды в лыжном спорте, а также серебро за фигурное катание.

Фото и видео: Instagram - grigory_alexandrov

