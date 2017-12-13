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Фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей на Олимпиаде: они заняли четвертое место

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Россияне "пролетели" с медалями по фигурному катанию.

Россия не получила медаль в парном фигурном катании. Евгению Тарасову и Владимира Морозова обошли спортсмены из Германии, Китая и Канады. Наши соотечественники заняли четвертую позицию в рейтинге после проката произвольной программы.
Победителями соревнования стали Алена Савченко и Бруно Массо с 235, 90 баллами. Фигуристы представляли в Пхенчхане Германию. Они также прославились тем, что установили новый мировой рекорд.

Второе и третье места  соответственно получили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (235,47 балла) и канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (230,15).

Напомним, что “золота” в копилке российской сборной все еще нет. Серебряную медаль выиграл фигурист в одиночном катании, а бронзовые награды - спортсмены в керлинге, шорт-треке и лыжах.

Видео: YouTube/соревнования Nebelhorn Trophy 2017-2018

Теги: ммедали , морозов , олимпиада , пхёнчхан , российская сборная , тарасова , фигуристы
Категории: Мировые новости Спорт

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