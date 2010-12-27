Главу администрации МО "Светлановское" наказали за безответное обращение

Обращение депутата ЗакСа по поводу транспорта в городе осталось нерассмотренным.

Прокуратура Выборгского района сделала замечание главе администрации МО "Светлановское" по поводу порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

Как выяснилось, в минувшем сентябре в адрес главы муниципального образования было направлено обращение депутата петербургского ЗакСа. В письме парламентарий выступал в интересах местного жителя и задал вопросы по организации транспортного движения на внутриквартальной территории у дома №15 по Дрезденской улице. Обращение осталось проигнорированным. Прокуратура выявила, что ответ депутату направлен не был. Администрация подтвердила этот факт.

Главе МО "Светлановское" внесено представление, виновному должностному лицу сделали замечание.

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