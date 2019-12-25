МО "Семеновский" оштрафовали за размещение неполной информации о своей деятельности

Ответственность понесло виновное лицо.

Прокуратура Адмиралтейского района обнаружила, что должностные лица МО "Семеновский" не в полной мере размещают информацию о своей деятельности. В связи с этим виновника привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.

До этого прокуратура провела проверку исполнения законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Она должна размещаться в Интернете.

В результате виновное лицо оштрафовали на 3 тыс. рублей.

В мае 2020 главу МО "Семеновский" оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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