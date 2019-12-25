Глава "Инфосмит" арестован по делу о хищении 30 млн рублей у фонда

Расследование выявило, что предполагаемая преступная деятельность имела место в период с начала 2023 года по конец 2024 года.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Константина Дмитриева, генерального директора компании "Инфосмит", известной как "Центр строительных материалов и технологий (ЦСМиТ)". Дмитриев был задержан по обвинению в присвоении 30 млн рублей, принадлежащих "Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (ФГБУ), как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Расследование выявило, что предполагаемая преступная деятельность имела место в период с начала 2023 года по конец 2024 года.

Следствие полагает, что Дмитриев, действуя совместно с неустановленными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, сфабриковал документацию, содержащую заведомо ложную информацию о выполнении условий грантового соглашения на сумму 30 млн рублей. Эти поддельные документы были предоставлены в фонд, что, по версии следствия, привело к хищению денежных средств, выделенных ЦСМиТ "Инфосмит".

Задержанный дал "частичные признания" с целью заключения соглашения о сотрудничестве со следствием.

Ранее мы сообщили о том, что владельца морского судна в Петербурге подозревают в даче взятки в 500 тыс. рублей должностному лицу.

Фото: Piter.TV