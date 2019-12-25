Главу Чукотки госпитализировали с пневмонией

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией. Об этом чиновник сообщил в своём Instagram.
Известно, что главу региона госпитализировали после контакта с больным коронавирусом. У него поднялась температура.
Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ "Чукотская окружная больница".
Роман Копин, глава Чукотки.
Он добавил, что находясь в больнице, сможет лично понаблюдать за работой врачей, младшего и среднего медперсонала, а также оценить условия, в которых лечатся пациенты.
Ранее Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом.
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