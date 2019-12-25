Главу Чукотки госпитализировали с пневмонией

Находясь в больнице, сможет лично понаблюдать за работой врачей.

Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией. Об этом чиновник сообщил в своём Instagram.

Известно, что главу региона госпитализировали после контакта с больным коронавирусом. У него поднялась температура.

Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лёг в ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Роман Копин, глава Чукотки.

Он добавил, что находясь в больнице, сможет лично понаблюдать за работой врачей, младшего и среднего медперсонала, а также оценить условия, в которых лечатся пациенты.

Ранее Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом.