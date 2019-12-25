Главу "Балтийской промышленной компании" Каледину отправили под домашний арест

В течение 5 лет "Сигнал" не предъявлял никаких претензий по поводу поставленного товара, и все станки прошли техническую экспертизу.

Стало известно, что петербургский суд отправил руководителя "Балтийской промышленной компании" Диану Каледину под домашний арест до 21 февраля. Каледину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно версии следствия, в 2016-м году обвиняемая вместе с другими руководителями и сотрудниками компании поставила НПП "Сигнал" китайские станки под видом российских. Более того, у них была завышенная стоимость. Так удалось похитить не менее 1 млн рублей.

Как рассказал адвокат Калединой, во время допроса она сообщила следствию о несостоятельности обвинений. Так, в течение 5 лет "Сигнал" не предъявлял никаких претензий по поводу поставленного товара, и все станки прошли техническую экспертизу.

Ранее петербургский суд продлил арест бывшему помощнику доктора Курпатова. Заседание прошло в закрытом режиме.

Фото: Piter.tv