Главреды российских СМИ дали поручительства за Ивана Сафронова

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Ивана Сафронова. Он не признает вину.

Главные редакторы российских СМИ дали поручительства за бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвокатов Сафронова Дмитрия Катчеве и Ивана Павлова.

За Сафронова поручились главные редакторы Forbes, "Дождя" и "Новой газеты" Николай Мазурин, Тихон Дзядко и Дмитрий Муратов, а также бывший главред РБК и Forbes, основатель интернет-издания The Bell Елизавета Осетинская. Положительные характеристики подписали главреды "Ъ" и "Ведомостей" Владимир Желонкин и Андрей Шмаров, бывшие главред и издатель "Ведомостей" Илья Булавинов и Демьян Кудрявцев, заместитель гендиректора РБК Игорь Тросников и бывший соруководитель РБК Елизавета Голикова.

Также за Сафронова поручились заместитель главреда "Ъ" Иван Сухов и бывший заместитель главреда Глеб Черкасов, корреспонденты и редакторы издания. В списке поручителей есть и другие редакторы и журналисты.

Отметим, что сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Ивана Сафронова. Он не признает вину.

Ранее в ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО.

Видео: Youtube/ Александр Валеев