Она сменила на посту Михаила Мурашко.

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова. Чиновницу на данную должность назначил глава правительства России Михаил Мишустин. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

До Самойловой пост занимал Михаил Мурашко. Сейчас он является министром здравоохранения. Он сменил должность в начале 2020 года, когда правительство страны объявило о собственной отставке после обращения Владимира Путина.

Напомним, что Алла Самойлова ранее уже трудилась в Росздравнадзоре. Она занимала место начальника управления государственных программ в области здравоохранения.

В Подмосковье волонтерами организовали бесплатный транспорт.

Фото: Официальный портал органов власти Чувашской Республики