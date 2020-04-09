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В Подмосковье волонтерами организовали бесплатный транспорт

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Согласно последним данным в России зафиксировано 10 131 случаев заболевания.

В Подмосковье из-за короновирусной инфекции ввели три новых правила. Указ был подписан главой региона Андреем Воробьевым. 

Теперь всех прибывающих в местные аэропорты из других регионов, будут доставлять на место проживания и организовывать самоизоляция. Во-вторых, волонтерам организовали бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в Московкской области. Помимо этого местным жителям запретили посещать кладбища. Исключение составили услуги по погребению и похороны.

Согласно последним данным в России зафиксировано 10 131 случаев заболевания, 76 человек скончались. 

Видео: ВК/Андрей Воробьев

Теги: коронавирус
Категории: Интервью, Тема дня,

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