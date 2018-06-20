Фонд имущества Петербурга возглавил Станислав Гармаш

Он занял должность генерального директора организации.

Совет директоров Фонда имущества Петербурга определился с новым генеральным директором организации. Им стал Станислав Гармаш. Такое решение было принято во вторник, 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Фонд имущества лишился директора в начале марта 2019 года. Эту должность ранее занимал Денис Мартюшев. Он возглавлял организацию с декабря 2016 года. Сейчас на его место пришел Станислав Гармаш, который ранее был заместителем генерального директора в АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург".

Фонд имущества Петербурга основан в 1991 году. Организация является уполномоченным продавцом государственного имущества города.

Ранее мы писали, что петербургские бизнесмены арендовали у города три помещения за 108 млн рублей.

Фото: Instagram / spbsez