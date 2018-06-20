Петербургские бизнесмены арендовали у города три помещения за 108 млн рублей

Этими объектами предприниматели смогут распоряжаться в течение 10 лет.

Фонд капитального имущества Петербурга провел аукцион, главными лотами которого стали три торговых помещения в центре города. За объекты на Лиговском проспекте, улице Константина Заслонова и проспекте Обуховской обороны боролись 33 претендента. Они готовы были не просто платить, а переплачивать.

Так, за небольшую площадь на углу Лиговского проспекта и улицы Константина Заслонова, равную 46 квадратным метрам, Фонд имущества просил 16 тысяч за квадратный метр. Кроме того, были разыграны еще два объекта: помещение площадью 94,8 квадратных метра на проспекте Обуховской Обороны рядом с метро "Елизаровская" и помещение площадью 121,9 квадратных метра в доходном доме на улице Константина Заслонова.

В общей сложности предприниматели отдали за эти три помещения 108 млн рублей. Этими объектами они смогут распоряжаться в течение 10 лет.

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