Актриса из России сыграет главную роль в первом художественном фильме в космосе

Предстоящая космическая драма получила рабочее название "Вызов".

Главную роль в первом художественном фильме, который планируют снять в космосе, исполнит женщина. В ближайшее время создатели картины проведут конкурс среди актрис, по результатам которого выберут исполнительницу главной роли и ее дублера. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Предстоящая космическая драма получила рабочее название "Вызов". Этот фильм является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

Стоит отметить, что у фильма есть две версии сценария. В одной главную роль исполняет мужчина, в другой – женщина. После обсуждения создатели картины пришли к выводу, что выигрышнее будет смотреться женский образ.

С 2012 года своего полета на МКС ожидает единственная на сегодняшний день женщина-космонавт Анна Кикина. Она может полететь в космос в 2022 году.

Пока на околоземной орбите побывали всего четыре советские и российские женщины-космонавта. В их числе Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (в 1982 и 1984), Елена Кондакова (1994-1995) и Елена Серова (в 2014 году).

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