Главную новогоднюю ёлку Петербурга уберут с Дворцовой площади 24 января

После демонтажа игрушек ствол праздничного дерева аккуратно распилят на части.

Во вторник, 24 января, главную новогоднюю ёлку Северной столицы уберут с Дворцовой площади. На данный момент специалисты снимают с дерева украшения и гирлянды. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на монтажника Сергея Магненкова.

По словам специалиста, демонтаж игрушек будет идти примерно 1,5 суток. Затем ствол ёлки аккуратно распилят на части. С учётом того, что дерево стояло в центре города, необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности. В частности, несколько лет новогоднюю ель на Дворцовой площади удерживает специальная металлоконструкция.

Конструкция довольно сложная, сварен серьезный металлокаркас, поставлено большое количество пригрузов. Зимой 2021-2022 года из-за штормовых предупреждений мы ее еще усилили. А в этом году конструкция подтвердила свою надежность. Сергей Магненков, монтажник новогодних украшений

Как уточнил центр рекламы и праздничного оформления Петербурга, после распиливания дерево отправят на сушку. Как и в прошлые годы, оно послужит для создания креативных сувениров для детей. Ветки же пойдут на подстилку для животных в городские питомники в рамках акции "Ёлки, палки и щепа".

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Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"