В новогоднюю ночь убирать улицы Петербурга будут 150 дворников

Уборочная техника выйдет в 4 утра, когда большая часть гуляющих уже разойдется.

В четверг, 30 декабря, в комитете по благоустройству сообщили, что в новогоднюю ночь будет сделан акцент на ручной уборке территорий, а уборочная техника не будет мешать горожанам. Поскольку погоду обещают слега морозную, ожидается, что петербуржцы захотят прогуляться, хоть никаких массовых мероприятий не запланировано.

В центральных районах города в 22:00 выйдут более 150 дворников, чтобы следить за чистотой улиц и скверов. Дворники должны вовремя подбирать упаковки от еды, использованные хлопушки и петарды, но самое главное – бутылки, чтобы никто не порезался осколками. Кроме того, дополнительно выставят 21 контейнер разной вместимости.

Уборочная техника выйдет в 4 утра, когда большая часть гуляющих уже разойдется.

Комитет по благоустройству желает жителям и гостям нашего города счастливого Нового года и просит проявлять осторожность на зимних дорогах и тротуарах.

Фото: Piter.tv