Сергей Егоров объяснил свою отлучение от петербургской епархии

В Петербурге крупного общественного деятеля отстранили от работы в Совете Православных Объединений при Епархиии.

Сергей Егоров, арестованный по подозрению в угрозе убийством, временно исключен из епархиального совета православных объединений. Об этом сообщает "Фонтанка". Тот факт, что членство в СПО общественника, главы "Священной лиги святого Георгия" Сергея Егорова приостановлено, подтверждает и письмо за его подписью. Оно было опубликовано на официальном сайте СПО Епархии. В нем христианский активист дает предельно краткое объяснение случившемуся. По словам Сергея Егорова, его об этом попросили, а он не смог отказать в просьбе.

По просьбе руководителя совета отца Александра (Пелина) сообщаю о приостановлении своего членства, – разъяснил правозащитник и поставил подпись.

В общении с журналистами руководство СПО подтвердило факт просьбы в адрес Егорова. По мнению представителей Епархии, петербуржец поступил этично, когда не стал противиться этой просьбе.

Напомним, общественника и бизнесмена подозревают в нападении на двух своих сотрудниц. Мы писали, что стало известно, за что в Петербурге задержали главу православного фонда.